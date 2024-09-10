"Финам" подтверждает рейтинг акций ТКС Холдинга на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне "покупать" с целевой ценой 3509,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 36,2%, отмечается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Несмотря на хорошие финпоказатели и позитивные ожидания от сделки с Росбанком, акции "ТКС Холдинга" заметно подешевели в последние месяцы на фоне общих распродаж на российском фондовом рынке, - указывает эксперт. - При этом мы сохраняем оптимистичный среднесрочный фундаментальный взгляд на данные бумаги и считаем их интересными для инвестиций на текущих ценовых уровнях. Наша оценка справедливой стоимости акций "ТКС Холдинга" формируется как среднее двух оценок, полученных путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2024П и P/B и по историческим мультипликаторам Группы".

"ТКС Холдинг" - крупный российский финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом "Т".

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