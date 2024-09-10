Мировой дефицит способен вызвать рост цены платины на 10-15% - Freedom Finance Global

Мировой дефицит способен вызвать рост цены платины на 10-15% с текущих уровней, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Прогноз Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC) на 2024 год предполагает увеличение дефицита этого металла с 731 тыс. до максимальных за десятилетие 1 млн унций, - напоминает эксперт. - Этот ориентир основан на росте запасов биржевых фондов (ETF) на 444 тыс. унций во втором квартале и на усилении спроса на крупные слитки в Китае ввиду меньшей волатильности цен этого товара по сравнению с золотом".

Хотя дефицит платины в соответствии с упомянутым прогнозом повысится почти на 30%, ее стоимость будет определяться динамикой спроса, подчеркивается в комментарии. Чернов указывает, что в конце 2023 года также отмечалась заметная нехватка этого металла, хотя его цена за последние 12 месяцев практически не изменилась.

"Среди фундаментальных драйверов роста цен на платину прогнозы снижения добычи в 2024 году на 2%, до 5,51 млн унций, а также ожидаемое WPIC увеличение спроса до 8,12 млн унций, в частности в ювелирной отрасли показатель должен вырасти на 7%, - отмечает аналитик инвесткомпании. - С учетом этого мы предполагаем, что в начале 2025 года цены на платину превысят $1000 за тройскую унцию и перейдут в диапазон $1000-1100. Однако в долгосрочной перспективе ждем ослабления спроса и цен по мере декарбонизации и расширения использования электромобилей".

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