"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "держать" и целевую цену HKD393,26 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 6,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Несмотря на проблемы замедления китайской экономики, многие бигтехи страны продолжают демонстрировать выдающиеся финансовые показатели, и Tencent - одна из таких компаний, - пишет эксперт. - Компания отчиталась о рекордных квартальных результатах, оказавшихся в пределах ожиданий аналитиков. Но, несмотря на это, стоит учитывать макроэкономическую составляющую, она прослеживается в отчете компании - замедление темпов роста финансовых транзакций пользователей (во 2Q+4% г/г, когда в 1Qбыло +7% г/г), которое лишь подтверждает сохраняющиеся сложности в экономике Поднебесной. В связи с этим мы считаем, что текущая цена акций Tencent является справедливой, поэтому подтверждаем свой рейтинг по ним. Справедливая стоимость акций рассчитана путем сравнения форвардных мультипликаторов P/E NTM и EV/EBITDA NTM с мультипликаторами компаний-аналогов и собственными историческими мультипликаторами Tencent".

Tencent Holdings - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.