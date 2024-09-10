Вероятно повышение Банком России ставки до 19% на заседании 13 сентября - "Финам"

Вероятно повышение Банком России ключевой ставки до 19% годовых на заседании 13 сентября, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Ситуация с инфляцией в настоящее время начала улучшаться, - констатирует эксперт. - По данным Росстата с 27.08 по 02.09 индекс потребительских цен снизился на 0,02%. С начала года и до 02.09 индекс составил 5,17%, а в годовом выражении ИПЦ оказался на уровне 8,87%. В своем последнем бюллетене "О чём говорят тренды" экономисты Банка России отмечают, что в июле-августе инфляционный фон оставался высоким, несмотря на некоторое ослабление ценовой динамики в августе с корректировкой на сезонность. Важным проинфляционным фактором остаются инфляционные ожидания бизнеса и населения, которые пока продолжают увеличиваться".

Вместе с тем аналитик допускает, что годовая инфляция в июле вероятно достигла своего пика - все большее количество признаков указывают на замедление роста спроса в экономике в III квартале. "При условии продолжения данного тренда инфляционное давление вновь пойдет на спад, - считает Дудченко. - Однако есть все основания полагать, что этот процесс будет небыстрым. Причиной тому - преобладание проинфляционных факторов на стороне как спроса, так и предложения, к тому же отличающихся высокой инертностью (инфляционные ожидания). Соответственно, вывод аналитиками делается пока всё тот же для формирования дезинфляционного тренда и возвращения годовой инфляции к 4% в 2025 году требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время".

Эксперт "Финама" ожидает, что Банк России может пойти на ужесточение ДКП на ближайшем заседании. Вероятно повышение ставки до 19% годовых.

"В последнем среднесрочном прогнозе Банка России средняя ключевая ставка в текущем году должна составить 16,9 - 17,4%, - напоминает аналитик инвесткомпании. - Между тем, в соответствии с последним Макроэкономическим опросом Банка России средняя ключевая ставка ожидается на уровне 17,1% (это соответствует ставке 19% до конца года)".

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