Рубль днем несколько ускорил темпы снижения в паре с юанем в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 10 сентября. Китайский юань немного усилил темпы роста на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет более заметными темпами в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,7285 руб., что на 8,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 39 копеек, до 90,8 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 12 копеек, до 99,75 руб./EUR1.

Банк России может оставить ключевую ставку на уровне текущих 18% годовых по итогам заседания 13 сентября, в октябре же возможен ее подъем до 20%, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Регулятор будет действовать осторожно и ждать данных по бюджету на ближайшие годы и другую макростатистику. В сентябре ЦБ может дать жесткий сигнал. Например, сказать, что сейчас вероятность повышения ставки больше, чем была летом. Считаем, что ставку повысят в октябре - до 20%. Об этом говорят высокая инфляция и повышение инфляционных ожиданий в августе. Кроме того, темпы роста кредитования остаются сильными", - пишут эксперты инвестбанка в комментарии.

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых по итогам заседания в пятницу, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция пока находится в рамках базового прогнозного сценария регулятора. И все же повышение ставки до 19-20% не исключено (полагаем, оно, скорее всего, состоится 25 октября - к следующему заседанию, уже опорному, когда публикуются обновленные макропрогнозы, у совета директоров появится больше аргументов для подъема) ", - пишет эксперт в комментарии.

Падение цен на нефть усилилось днем во вторник из-за слабых данных по китайскому импорту за август.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 1,2%, до $71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 1,34%, до $67,78 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

Как стало известно во вторник, Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении, рекордными темпами с марта 2023 года. Тем временем рост импорта замедлился до всего 0,5% с 7,2% в июле, что усилило опасения по поводу проблем в экономике крупнейшего импортера нефти в мире.

Также трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США накануне сообщил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Банк России во вторник, 10 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 156,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 156,8 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,5 млрд рублей) в среднем по ставке 17,82% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 930 млрд рублей (при лимите 930 млрд рублей и спросе 2 трлн 162,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,77% годовых.