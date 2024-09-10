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Главная / Мнения аналитиков / Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
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10 сентября 2024 года 16:04
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за август 2024 года: банк продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за восемь месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в августе. Рост чистой прибыли на 5,4% год к году за восемь месяцев 2024 года и рентабельность капитала на уровне 23,6% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на маржинальность деятельности. По нашему мнению, акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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