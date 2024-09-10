S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5430-5510 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 5430-5510 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Сильные результаты Oracle за квартал способны поддержать ИТ-сектор, но активность биржевых игроков перед публикацией статистики потребительской и производственной инфляции за август, которая выйдет 11-12 сентября, может оставаться сниженной - пишет эксперт. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5430-5510 пунктов. Динамика S&P 500 на торгах 9 сентября улучшила техническую картину после предыдущей сессии, которая завершилась вблизи внутридневного минимума. Тем не менее структура рынка пока не позволяет говорить о начале полноценного отскока. "Быкам" необходимо пробить вверх 50-дневную скользящую среднюю и закрепиться выше 5500 пунктов. Пока этого не произошло, инициатива остается за продавцами".

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