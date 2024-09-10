"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью 356,5 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Ведущий российский кредитор представил результаты деятельности по РСБУ за январь-август 2024 года. Опубликованную отчетность мы оцениваем в целом нейтрально. Банк продолжает демонстрировать положительную динамику финпоказателей в текущем году, хотя темпы их повышения и замедлились в последние месяцы на фоне сложной операционной среды, связанной с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного кредитования. При этом мы считаем, что прибыль Сбербанка умеренно вырастет по итогам всего 2024 года, что позволит ему нарастить дивидендные выплаты", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.