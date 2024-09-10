ЦБР может оставить ставку на уровне 18% в сентябре 2024г - SberCIB

Банк России может оставить ключевую ставку на уровне текущих 18% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, в октябре же возможен ее подъем до 20%, считаю аналитики SberCIB Investment Research.

"Регулятор будет действовать осторожно и ждать данных по бюджету на ближайшие годы и другую макростатистику. В сентябре ЦБ может дать жесткий сигнал. Например, сказать, что сейчас вероятность повышения ставки больше, чем была летом. Считаем, что ставку повысят в октябре - до 20%. Об этом говорят высокая инфляция и повышение инфляционных ожиданий в августе. Кроме того, темпы роста кредитования остаются сильными", - пишут эксперты инвестбанка в комментарии.

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