Акции Сбербанка по-прежнему интересны для вложений - ПСБ

Обыкновенные акции Сбербанка по-прежнему остаются интересными к покупке с прогнозной стоимостью на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Эмитент за 8М24 заработал 1,05 трлн руб. (+5% г/г). Операционный доход стался на уровне прошлого года - рост чистых процентных и комиссионных доходов был нивелирован переоценкой ценных бумаг и валюты. Объем выдачи кредитов юрлицам в августе вырос за месяц на 20%, ипотеки - на 11%. Выдачи потребкредитов снизились на 1% м/м и 7% г/г. Ужесточение регулирования ЦБ и высокая ставка пока не слишком охлаждают кредитование. Пока Сбербанк удерживает прибыль на уровне прошлого года. Но нужно учитывать, что с сентября 2023 года прибыль банка начала снижаться из-за роста ставки и негативной переоценки ценных бумаг, - указывает аналитик. - В текущем году банк адаптировался к высоким ставкам, а индекс госбумаг уже находится у годовых минимумов. На этом фоне снижение прибыли в оставшиеся четыре месяца может быть менее выраженным, что позволит превысить финансовый результат прошлого года. По-прежнему считаем бумаги Сбербанка интересными к покупке с целевой ценой обыкновенных акций на ближайшие двенадцать месяцев в 371 рубль".

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