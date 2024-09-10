.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $71,76/барр.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на получение статуса ЭЗО
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал "Ведомостям". первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов....
 
В августе выдача IT-ипотеки сократилась в 17 раз
По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз - с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки "Известиям" подтвердили в Абсолют Банке. А в банке "Новиком" уточнили, что...
 
Продажи fashion-ритейлеров сократились на 10%
Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года. Торговые сети, теряя покупателей, начали пересматривать свои планы — вместо экспансии, которая...
 
10 сентября 2024 года 09:06

Brent торгуется у $71,76/барр.

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%. Фондовые индексы Азии меняются слабо и без единой тенденции во вторник. Нефть слабо дешевеет во вторник утром.

Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время.

Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года для обоих индикаторов. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле.

Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на следующем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Возможность ее сокращения сразу на 50 б.п. составляет около 25%.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали в понедельник на 3,4%. Авиастроительная компания предварительно согласовала условия нового трудового контракта с двумя локальными отделениями Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли, представляющими интересы более 33 тыс. сотрудников. В случае ратификации четырехлетнего договора базовая оплата труда работников в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния вырастет на максимальные за всю историю компании 25%. Кроме того, каждому из них будут единовременно выплачены $3 тыс.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) и Dell Technologies (SPB: DELL) будут включены в состав фондового индекса S&P 500 c 23 сентября. На этой новости стоимость Palantir взлетела более чем на 14%, Dell - на 3,8%.

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,4%.

В то же время цена акций Merck & Co. (SPB: MRK) опустилась более чем на 2%. Конкурирующая фармацевтическая компания Summit Therapeutics в выходные объявила о том, что ее противораковый препарат в ходе прямого сравнительного исследования превзошел аналогичное лекарство Keytruda производства Merck, сообщает MarketWatch.

Бумаги Summit Therapeutics взлетели в цене на 56%, продемонстрировав самый существенный прирост среди компаний, входящих в индекс Nasdaq.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 484,18 пункта (на 1,2%) и составило 40829,59 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Verizon Communications (SPB: VZ), подорожавшие на 3,8%, а также Boeing.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов вырос на 62,63 пункта (на 1,16%) - до 5471,05 пункта. Наиболее значительное повышение котировок показали бумаги Super Micro Computer Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 6,1% и 6% соответственно.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 193,77 пункта (на 1,16%) и завершил сессию на отметке 16884,6 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%.

Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo Electron и Screen Holdings, подорожавшие на 4,2%. Бумаги других технологических компаний также дорожают, в том числе Renesas Electronics (+2%), Advantest (+1,8%) и Softbank Group (+2,2%).

Кроме того, повышается цена акций представителей финансового сектора - Mitsubishi UFJ (+1,1%) и Sumitomo Mitsui (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск опустился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.

Локомотивами подъема на Гонконгской фондовой бирже являются акции оператора казино Sands China (SPB: 1928), прибавившие в цене более 5%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA), выросшие на 4,9%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4,7%.

Также повышается стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 4,5%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,2%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,4%.

При этом падают котировки акций WuXi AppTec и Wuxi Biologics (на 8% и 3,5% соответственно), после того как правительство США предложило ввести новые санкции против китайских биотехнологических компаний по соображениям национальной безопасности, сообщает Trading Economics.

Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, по официальным данным. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года.

Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 мск уменьшилось на 0,1%. Он демонстрирует негативную динамику уже шестую сессию подряд.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 1,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,4%.

Между тем акции сталелитейной Posco подорожали на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1% и 0,6% соответственно.

Цена акций Commonwealth Bank выросла на 1,6% и достигла исторического максимума. Бумаги других банков страны также дорожают, включая National Australia Bank - на 0,2%, Westpac Banking - на 1,1% и Macquarie - на 1,6%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее.

Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $71,76 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на $0,78 (1,1%), до $71,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене на $0,14 (0,2%), до $68,57 за баррель. В понедельник котировки этих фьючерсов повысились на $1,04 (1,5%), до $68,71 за баррель.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США в понедельник объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Shell сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil приостановила работу платформу Hoover.

"Шторм вряд ли окажет долгосрочное влияние, но он нервирует отрасль", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 сентября 2024 года 15:32
Акции МТС могут возобновить рост в ожидании годовых дивидендов - "Велес Капитал"
Акции "МТС" могут возобновить рост в ожидании итоговых годовых дивидендов , полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги "МТС" вместе со всем рынком развивают коррекционное восстановление от минимума с сентября 2022 года (183,35 руб.), достигнутого ранее в сентябре, -...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 15:00
S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5430-5510 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 5430-5510 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Сильные результаты Oracle за квартал способны поддержать...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 14:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7540 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,92%, стоп-приказ: 5925 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что на...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 13:54
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью 356,5 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Ведущий российский кредитор представил результаты...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 13:22
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 331 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 331 рубля за штуку, фундаментальные показатели эмитента остаются сильными, сообщается в обзоре аналитиков. "Самый крупный банк страны опубликовал ежемесячные результаты по РСБУ за август 2024 года. Эмитент продолжает...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 12:53
ЦБР может оставить ставку на уровне 18% в сентябре 2024г - SberCIB
Банк России может оставить ключевую ставку на уровне текущих 18% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, в октябре же возможен ее подъем до 20%, считаю аналитики SberCIB Investment Research. "Регулятор будет действовать осторожно и ждать данных по бюджету на ближайшие годы и другую...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 12:13
Акции Сбербанка по-прежнему интересны для вложений - ПСБ
Обыкновенные акции Сбербанка по-прежнему остаются интересными к покупке с прогнозной стоимостью на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Эмитент за 8М24 заработал 1,05 трлн руб. (+5% г/г). Операционный доход стался на...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 11:39
Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик из-за слабости нефти, динамика "фишек" смешанная
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ после позитивного начала торгов вследствие роста на вечерней сессии накануне залег в боковик на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и слабости нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $71,7 за баррель). Индекс МосБиржи возвращается к рубежу 2700 пунктов после утреннего подъема к 2730 пунктам, лидируют в росте бумаги "Магнита" (+2,3%).    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 11:38
Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может оказаться на уровне 17% - "БКС МИ"
Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 17%, оценка бумаг позитивная, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Соглашение MOL Group по поставкам нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы" - хорошая новость для...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 10:46
Курс рубля краткосрочно останется в диапазоне 12,5-13 руб. за юань - ПСБ
рс пары юань/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 12,5-13 рублей за юань в краткосрочной перспективе с медленным "дрейфом" к верхней границе коридора, ситуация с юаневой ликвидностью уже позволяет рассчитывать на боковую траекторию, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ)...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 10:29
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - экономические прогнозы ЕС; - ежемесячный обзор ОПЕК; - ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти; - дебаты кандидатов в президенты США; - финансовые...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 10:28
Рубль утром слабеет в паре с юанем в ожидании ключевых событий недели
Москва. 10 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль слабеет в ожидании ключевых событий недели.    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 10:17
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций АЛРОСА
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "В рамках состоявшегося в понедельник вебинара с инвесторами Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов "АЛРОСА", заявил, что с учетом...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 09:58
Диапазон торгов индекса Мосбиржи на вторник - 2670-2730п - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2670-2730 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Столь сильный рост рынка до заседания ЦБ РФ уже вызывает опасения скорой коррекции. Совершенно очевидно, что инвесторы настроились на то, что регулятор...    читать дальше
.
10 сентября 2024 года 09:39
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 10 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.