Brent торгуется у $71,76/барр.

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%. Фондовые индексы Азии меняются слабо и без единой тенденции во вторник. Нефть слабо дешевеет во вторник утром.

Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время.

Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года для обоих индикаторов. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле.

Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на следующем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Возможность ее сокращения сразу на 50 б.п. составляет около 25%.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали в понедельник на 3,4%. Авиастроительная компания предварительно согласовала условия нового трудового контракта с двумя локальными отделениями Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли, представляющими интересы более 33 тыс. сотрудников. В случае ратификации четырехлетнего договора базовая оплата труда работников в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния вырастет на максимальные за всю историю компании 25%. Кроме того, каждому из них будут единовременно выплачены $3 тыс.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) и Dell Technologies (SPB: DELL) будут включены в состав фондового индекса S&P 500 c 23 сентября. На этой новости стоимость Palantir взлетела более чем на 14%, Dell - на 3,8%.

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,4%.

В то же время цена акций Merck & Co. (SPB: MRK) опустилась более чем на 2%. Конкурирующая фармацевтическая компания Summit Therapeutics в выходные объявила о том, что ее противораковый препарат в ходе прямого сравнительного исследования превзошел аналогичное лекарство Keytruda производства Merck, сообщает MarketWatch.

Бумаги Summit Therapeutics взлетели в цене на 56%, продемонстрировав самый существенный прирост среди компаний, входящих в индекс Nasdaq.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 484,18 пункта (на 1,2%) и составило 40829,59 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Verizon Communications (SPB: VZ), подорожавшие на 3,8%, а также Boeing.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов вырос на 62,63 пункта (на 1,16%) - до 5471,05 пункта. Наиболее значительное повышение котировок показали бумаги Super Micro Computer Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 6,1% и 6% соответственно.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 193,77 пункта (на 1,16%) и завершил сессию на отметке 16884,6 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%.

Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo Electron и Screen Holdings, подорожавшие на 4,2%. Бумаги других технологических компаний также дорожают, в том числе Renesas Electronics (+2%), Advantest (+1,8%) и Softbank Group (+2,2%).

Кроме того, повышается цена акций представителей финансового сектора - Mitsubishi UFJ (+1,1%) и Sumitomo Mitsui (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск опустился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.

Локомотивами подъема на Гонконгской фондовой бирже являются акции оператора казино Sands China (SPB: 1928), прибавившие в цене более 5%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA), выросшие на 4,9%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4,7%.

Также повышается стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 4,5%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,2%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,4%.

При этом падают котировки акций WuXi AppTec и Wuxi Biologics (на 8% и 3,5% соответственно), после того как правительство США предложило ввести новые санкции против китайских биотехнологических компаний по соображениям национальной безопасности, сообщает Trading Economics.

Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, по официальным данным. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года.

Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 мск уменьшилось на 0,1%. Он демонстрирует негативную динамику уже шестую сессию подряд.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 1,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,4%.

Между тем акции сталелитейной Posco подорожали на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1% и 0,6% соответственно.

Цена акций Commonwealth Bank выросла на 1,6% и достигла исторического максимума. Бумаги других банков страны также дорожают, включая National Australia Bank - на 0,2%, Westpac Banking - на 1,1% и Macquarie - на 1,6%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее.

Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $71,76 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на $0,78 (1,1%), до $71,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене на $0,14 (0,2%), до $68,57 за баррель. В понедельник котировки этих фьючерсов повысились на $1,04 (1,5%), до $68,71 за баррель.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США в понедельник объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Shell сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil приостановила работу платформу Hoover.

"Шторм вряд ли окажет долгосрочное влияние, но он нервирует отрасль", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.