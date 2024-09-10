Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик из-за слабости нефти, динамика "фишек" смешанная

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ после позитивного начала торгов вследствие роста на вечерней сессии накануне залег в боковик на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и слабости нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $71,7 за баррель). Индекс МосБиржи возвращается к рубежу 2700 пунктов после утреннего подъема к 2730 пунктам, лидируют в росте бумаги "Магнита" (+2,3%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2706,43 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2729,73 пункта), индекс РТС - 943,28 пункта (+0,1%); цены blue chips на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. (+56,28 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), АЛРОСА" (+0,9%, до 50,34 рубля), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

"АЛРОСА" (MOEX: ALRS) ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил накануне во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей Тахиев.

Набсовет "АЛРОСА" в конце августа рекомендовал выплату дивидендов за I полугодие в размере 2,5 рубля на акцию (дивдоходность 4,8% к актуальным котировкам), распределив 50% чистой прибыли по МСФО. При этом дивидендная политика "АЛРОСА" допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рубля на акцию.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Сбербанк в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% - до 1 трлн 52,6 млрд рублей по сравнению с 999,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка. В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 1,3% выше результата за август 2023 года (140,9 млрд рублей).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с технической точки зрения восстановление рынка акций РФ может продолжиться, и индекс МосБиржи протестирует сопротивление 2750 пунктов снизу-вверх уже на этой неделе, однако дальше надо наблюдать за силой покупателей. "Вероятно, что с первого раза пробить вверх этот уровень не получится, поэтому может последовать откат. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что сентябрь и октябрь окажутся позитивными месяцами для покупателей на российском рынке акций", - полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, но настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные.

Индексы МосБиржи и РТС колеблются перед очередными сопротивлениями 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать движение в район 2910 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых проходят также линии среднесрочных "медвежьих" трендов, считает аналитик.

После уверенного отскока рынок акций должен показать свою силу у важных краткосрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может стать одним из предвестников смены в том числе среднесрочного тренда, полагает Кожухова. Одна из причин оптимизма в РФ на этой неделе - надежды на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 18% на пятничном заседании, которые рынок закладывает в цены заранее. В данном случае по факту решения регулятора в акциях может наступить фиксация прибыли. За рубежом же на этой неделе основное внимание будет направлено на инфляционные данные США за август, заключила представитель "Велес Капитала.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2670-2730 пунктов.

"Столь сильный недавний рост рынка до заседания ЦБ РФ уже вызывает опасения скорой коррекции. Совершенно очевидно, что инвесторы настроились на то, что Банк России сохранит ставку в пятницу на текущем уровне. Однако рынок может недооценивать риск ее повышения в октябре, чего на данный момент нельзя исключать. Текущее движение рынка выглядит непоступательно и излишне позитивно. Сегодня ожидаем увидеть небольшую коррекцию", - считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, подавляющее большинство бумаг продемонстрировали хороший рост. При этом фундаментальные оценки и состояние бизнеса компаний особо не влияло на котировки акций. В качестве исключения можно отметить снизившиеся бумаги "Сегежи Групп" и "Мечела" (MOEX: MTLR). Среди ключевых акций наибольший рост продемонстрировали бумаги Сбербанка, сумевшие подняться выше 260 руб. Самый скромный рост показали акции "Газпрома", но, несмотря на отставание от рынка, они смогли сломать локальный нисходящий тренд, отмечает Головинов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, по официальным данным. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. В июле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 1,9% в годовом выражении. Относительно июля они уменьшились на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,1% в помесячном.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне, трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $71,72 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $68,58 за баррель (-0,2% и +1,5% в понедельник).

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США в понедельник объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Shell (SPB: RDS.A) сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil (SPB: XOM) приостановила работу платформу Hoover.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,8 млрд рублей (из них 4,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,38 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,33 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").