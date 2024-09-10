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10 сентября 2024 года 10:46
Курс рубля краткосрочно останется в диапазоне 12,5-13 руб. за юань - ПСБ
Курс пары юань/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 12,5-13 рублей за юань в краткосрочной перспективе с медленным "дрейфом" к верхней границе коридора, ситуация с юаневой ликвидностью уже позволяет рассчитывать на боковую траекторию, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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