Курс рубля краткосрочно останется в диапазоне 12,5-13 руб. за юань - ПСБ

Курс пары юань/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 12,5-13 рублей за юань в краткосрочной перспективе с медленным "дрейфом" к верхней границе коридора, ситуация с юаневой ликвидностью уже позволяет рассчитывать на боковую траекторию, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

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