Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций АЛРОСА

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"В рамках состоявшегося в понедельник вебинара с инвесторами Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов "АЛРОСА", заявил, что с учетом хороших фундаментальных факторов в 2024 году ожидается восстановление спроса на рынке алмазов. Менеджмент и наблюдательный совет могут учесть эту ситуацию при расчете дивидендов за 2024 год, - отмечает эксперт банка. - В настоящее время эмитент выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, что дает не очень привлекательную для инвесторов доходность в 8-10%. Если компания перейдет на выплату 100% FCF, дивидендная доходность возрастет, по нашим расчетам, до 16-17%, что может привести к повышению биржевых котировок акций. На наш взгляд, пока еще рано говорить о восстановлении спроса на рынке или о переходе к более щедрой дивидендной политике: пока мировые цены на алмазы снизились до многолетних минимумов на фоне слабого спроса на бриллианты со стороны США и Китая. Наш рейтинг по акциям эмитента - "держать".

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