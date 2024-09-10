Диапазон торгов индекса Мосбиржи на вторник - 2670-2730п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2670-2730 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Столь сильный рост рынка до заседания ЦБ РФ уже вызывает опасения скорой коррекции. Совершенно очевидно, что инвесторы настроились на то, что регулятор сохранит ставку в пятницу на текущем уровне. Однако рынок может недооценивать риск ее повышения в октябре, чего на данный момент нельзя исключать. Текущее движение рынка выглядит непоступательно и излишнее позитивно. Во вторник ожидаем увидеть небольшую коррекцию", - пишет эксперт в комментарии.

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