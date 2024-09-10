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10 сентября 2024 года 09:39

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Значения всех трех основных фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время. На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на следующем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Возможность ее сокращения сразу на 50 базисных пунктов составляет около 25%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск опустился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 мск снизилось на 0,1%. Он демонстрирует негативную динамику уже шестую сессию подряд. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,55 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на 1,1%, до $71,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшились в цене на 0,48%, до $68,38 за баррель. В понедельник котировки этих фьючерсов повысились на 1,5%, до $68,71 за баррель.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США в понедельник объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение. Shell сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil приостановила работу платформу Hoover.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 сентября выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,349 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,608 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,17% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 сентября) прибавил 0,24%, поднявшись до 917,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,82%), "Газпром капитал БО-04" (+0,76%) и "ТМК БО-07" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-21" (-0,93%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,46%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на спред в размере 2,3% годовых. Ставка 1-го купона составит 20,3% годовых. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен в 2,5 раза - с "не менее 3 млрд рублей" до 7,5 млрд рублей.

ООО "Кеарли групп" (Carely Group) завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01, реализовав 86,3% эмиссии на 129,5 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 21% до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, в результате дюрация составит около 2,07 года. Кроме того, по займу установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонов. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 120 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 28-29-го купонов облигаций серии 001P-01R на уровне 19,35% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего квартального купона - 16,9% годовых. По выпуску 19 сентября предстоит исполнение оферты.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 24-25-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 19% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года по ставке 12% годовых. Ставка текущего купона - 15,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 сентября.

АО "Авангард-агро" установило ставку 29-32-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 0,1% годовых. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года. Ставка текущего квартального купона - 11,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 октября.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 14-го купона облигаций серии 001Р-20 на уровне 20,15% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июне 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до оферты с исполнением 17 июня 2024 года. Ставки 13-27-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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