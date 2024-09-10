Вероятно завершение текущей коррекции вверх в ОФЗ - ПСБ

Вероятно завершение текущей повышательной коррекции в рублевых гособлигациях с приближением заседания ЦБ РФ (13 сентября 2024 года), говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник вновь открылся с большим "гэпом" вверх, однако в течение дня не смог удержаться на достигнутом уровне, существенно сократив утренний рост. В результате, констатирует аналитик, по итогам дня снижение доходности по индексу составило всего 3 базисных пункта (16,4% годовых).

"С приближением пятничного заседания ЦБ ожидаем переход рынка к консолидации после заметного отскока от годовых минимумов в конце прошлой неделе. Ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 18% - на фоне первых признаков стабилизации инфляции регулятор, вероятно, решит взять паузу. Вместе с тем стоит ожидать сохранения жесткого сигнала, - пишет Грицкевич в обзоре. - В совокупности данные факторы, вероятно, позволят индексу GRBI вернутся к максимумам середины августа (107п) с текущих 105п, однако говорить о полноценном развороте рынка, на наш взгляд, преждевременно - проинфляционные факторы (рекордно низкая безработица, рост доходов населения, высокие госрасходы) пока остаются сильными. На этом фоне основную часть облигационного портфеля по-прежнему рекомендуем держать в корпоративных флоатерах".

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