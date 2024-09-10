ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 18% в сентябре - инвестбанк "Синара"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых по итогам заседания в пятницу, 13 сентября 2024 года, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция пока находится в рамках базового прогнозного сценария регулятора. И все же повышение ставки до 19-20% не исключено (полагаем, оно скорее состоится 25 октября - к следующему заседанию, уже опорному, когда публикуются обновленные макропрогнозы, у совета директоров появится больше аргументов для подъема), а значит, повышательное давление на кривую ОФЗ в 4К24 может усилиться", - пишет эксперт в комментарии.

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