"КИТ Финанс Брокер" негативно оценивает среднесрочные перспективы цены акций "РусАла", отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "РусАла" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 1 полугодия 2024 года, при этом компания планирует провести байбек, - пишут аналитики. - Соответствующее предложение представят совету директоров в ноябре этого года. Несмотря на новость о потенциальном байбеке, мы негативно смотрим на перспективы компании в среднесрочной перспективе".

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