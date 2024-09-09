ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку без изменений на заседании 13 сентября - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений, на уровне 18% годовых, на заседании 13 сентября, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, - пишет эксперт. - Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике. Дезинфляционные тренды пока не устойчивы и для их полноценного формирования требуется время. Поэтому мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией. При необходимости повышение ставки ЦБ "прибережет" для опорного заседания в конце октября. Однако не исключено, что к этому моменту ослабление потребительского спроса и замедление экономической активности станут более явными, что позволит избежать дальнейшего ужесточения ДКП".

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