Цена газа спот на TTF может снизиться до $350/тыс. куб. м - "БКС МИ"

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может снизиться до $350 за тысячу кубометров в ближайшие шесть-восемь недель, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Сезон пополнения запасов подходит к концу - цены на газ в Европе упали по сравнению с предыдущей неделей на 6% (до $475/тыс. куб. м) на хабе TTF в Нидерландах. Мы считаем, что они могут опуститься до $350/тыс. куб. м в ближайшие шесть-восемь недель до начала отопительного сезона. Далее цены будут сильно зависеть от погоды, при холодной зиме допускам рост спотовых цен до $600/тыс. куб. м и выше", - пишет эксперт в комментарии.

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