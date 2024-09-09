"Финам" повысил прогнозную цену акций Technology Select Sector SPDR Fund до $238,31

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund с $202,31 до $238,31 за штуку на горизонте года и присвоил им рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Апсайд" составляет 16,94%. Оценка проведена на основе средневзвешенного потенциала роста компаний фонда без учета дивидендов", - указывает эксперт.

"IТ-сектор остается лидером на американском фондовом рынке. За последние двенадцать месяцев индекс IT-компаний NASDAQ 100 вырос на 41% по сравнению с ростом на 30,5% по индексу S&P 500. Основным драйвером для роста служили ожидания от плюсов, которые принесет технология искусственного интеллекта. Хотя этот фактор продолжает "драйвить" рынок, он немного ослаб. Учитывая, что скоро ФРС США перейдет к снижению ключевой ставки, это может стать краткосрочным позитивом для всего рынка, в том числе и для технологического сектора. В то же время есть факторы, которые ограничивают возможность дальнейшего роста", - пишет Степанов в обзоре.

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники.

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