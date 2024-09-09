ПСБ сохраняет позитивную оценку бумаг РусАгро

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку котировок депозитарных расписок "РусАгро", говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Акционеры эмитента в понедельник не одобрили перерегистрацию компании в России. Важно, что итоги собрания не отменяют принудительный переезд по решению суда, а отказ от добровольной смены юрисдикции не сенсационный, так как ранее сам агрохолдинг допускал такой сценарий. Каким бы ни был сам процесс переезда, в конечном счете он позволит снизить риски для компании и повысить привлекательность акций за счет возобновления выплаты дивидендов. Мы продолжаем положительно смотреть на бумаги "РусАгро", - пишет эксперт.

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