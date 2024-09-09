Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5360-5440п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5360-5440 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Активность биржевых игроков может уменьшиться в преддверии публикации 11-12 сентября статистики потребительской и производственной инфляции за август. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Фьючерсы на основные индексы торгуются в "зеленой зоне", однако слабые макрорелизы могут ухудшить сантимент. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5360-5440 пунктов, - пишет эксперт в обзоре. - Краткосрочный баланс рисков сместился в негативную сторону, но долгосрочный тренд остается "бычьим". S&P 500 не смог преодолеть сопротивление в области исторического максимума на прошлой неделе, в результате чего начал формироваться крупный паттерн "двойная вершина". Он может создать серьезные трудности для "быков", если индекс широкого рынка не удержится выше 5120 пунктов. Пока вероятность реализации такого сценария остается небольшой. Поддержка в области 5300-5320 пунктов выглядит сильной".

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