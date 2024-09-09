Потенциал роста цен акций Halliburton и SLB сохраняется - Freedom Finance Global

Потенциал роста котировок акций Halliburton Co. и SLB в целом сохраняется, сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Однако в первой половине осени наблюдается сезонное снижение спроса на нефтепродукты и природный газ, поэтому вероятность роста буровой активности в данный период минимальна. Низкие цены на углеводороды также говорят в пользу сохранения слабой буровой активности в мире", - отмечает эксперт.

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