Акции Сбербанка, Норникеля и Диасофта будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции Сбербанка, ГМК "Норильский никель" и "Диасофта" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт "БКС Мир Инвестиций" Василий Буянов.

"На прошлой неделе российский рынок акций показал неуверенный рост после нескольких дней серьезного падения, - отмечает аналитик. - Говорить о развороте тенденции пока рано - это лишь первые штрихи коррекции нисходящего тренда. Однако уже можно отметить более уверенную устойчивость уровня 2500п индекса Мосбиржи в по сравнению с недавно преодоленными 2600п. Полагаем, что в акциях Сбера краткосрочный нисходящий тренд завершен, и сейчас лучшая точка входа в длинную позицию".

По оценке Буянова, после резкого падения бумаги "Норникеля" нашли точку опоры - это область поддержки нисходящего тренда. Кроме того, сам уровень в 100 руб. за акцию сильный с психологической точки зрения, и эксперт ожидает начала кратковременного роста котировок, вероятно, до уровня 112 руб.

"Динамика стоимости акций "Диасофта" в последние дни впечатляет: несмотря на слабые попытки роста широкого рынка, бумаги за несколько торговых сессий прибавили в цене более 10%, - констатирует стратег "БКС МИ". - Такие резкие скачки в стоимости бумаг обычно не проходят без коррекции, а тут еще и достигнут первый уровень сопротивления, поэтому на этой неделе ожидаем коррекционного движения".

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