Рынок акций РФ утром превысил 2675п по индексу МосБиржи на фоне отскока нефти, лидируют в росте металлурги

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил восходящий импульс вечерней сессии пятницы на фоне отскока нефти вверх (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $72 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 2675 пунктов во главе с бумагами МКПАО "ВК" (+4,7%).

К 11:12 МСК индекс МосБиржи составил 2676,81 пункта (+2%), индекс РТС - 938,8 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. (+11,81 копейки).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +2,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынок акций РФ продолжает действовать фактор ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку в эту пятницу регулятор может огласить неожиданное решение. Пока над рынком довлеет понимание того, что решение по ставке не будет жестким, а ставка не повысится. Дефляция, вкупе с ростом цен на ОФЗ и отскока вверх индекса RGBI, говорят в пользу "мягкого" решения, полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ может оставаться на текущих уровнях до пятницы, когда ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке и даст намеки на ее будущее.

"Судя по начавшим расти на прошлой неделе ценам ОФЗ, вариант сохранения ставки на текущем уровне рассматривается как очень вероятный многими участниками рынка. На наш взгляд, более важным будет не размер ставки, а перспективы ее дальнейшего повышения - если регулятор скажет об окончании периода ужесточения денежно-кредитной политики, это станет хорошим поводом для роста рынка акций и тем более ОФЗ", - считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2600-2660 пунктов. "Считаем, что до заседания Банка России в пятницу российский рынок будет находиться вблизи текущих уровней. Негативным фактором выступает снижение зарубежных рынков, а также цен на нефть, что пока не отражается на российских акциях", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", у ЦБ РФ на прошлой неделе появились основания повременить с повышением ключевой ставки, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые за много месяцев показал небольшое (-0,2%) снижение. В этом контексте ключевое значение будут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду и на которые Банк России может в том числе ориентироваться, принимая решение по ставке. Любые признаки замедления инфляции будут позитивно встречены инвесторами и окажут поддержку фондовым индексам.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 0-70 б.п. на отрезке от 2 до 10 лет, в то время как индекс RGBI повысился за неделю 1,54%, оттолкнувшись от многомесячных минимумов. Такая динамика отражает резкую смену ожиданий инвесторов в отношении траектории ключевой ставки на заседании Банка России 13 сентября. Консенсус-прогноз теперь складывается в пользу того, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне (18%), и только треть участников рынка ожидают ее повышения до 19-20% годовых, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1-2,6% во главе с Nasdaq из-за распродаж акций технологических компаний и статданных о состоянии рынка труда страны. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

Количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в августе на 160 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

Время для снижения базовой процентной ставки пришло, но смягчение денежно-кредитной политики должно проводиться осторожно, поскольку экономика США и занятость продолжают расти при стабилизации инфляции, при этом стоит быть готовым к быстрым действиям в случае необходимости, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер после выхода статданных.

Трейдеры теперь оценивают примерно в 50% вероятность того, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, против ожидавшихся в начале прошедшей недели 30%, сообщает MarketWatch.

В Азии в понедельник также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,8%).

Азиатские фондовые индексы снизились на фоне общего ослабления аппетита к риску в связи с растущим беспокойством трейдеров относительно состояния экономики США после публикации августовских данных по американскому рынку труда.

Тем временем экономика Японии во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете правительства, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,8%. Аналитики не ожидали пересмотра данных. Несмотря на понижение оценки, темпы роста ВВП стали максимальными со второго квартала 2023 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%, по данным Trading Economics. В июле инфляция составила 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,8% месяцем ранее. Индекс PPI уменьшился на 0,7% относительно июля - максимально за 14 месяцев.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $72,2 за баррель (+1,6% и -2,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,82 за баррель (+1,7% и -2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 7,6%, WTI - на 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ. Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Как сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на директора больницы в Мисьяфе, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека,15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:12 МСК составил 19,93 млрд рублей (из них 5,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,39 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").