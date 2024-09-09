Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Мосгорломбарда" ("МГКЛ"), сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Эмитент в минувшую пятницу опубликовал операционные результаты за 8М24. Выручка не только увеличилась в несколько раз в сопоставлении год к году, но и прибавила 37% по сравнению с 1П24. Из положительных моментов также отмечаем снижение доли товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Результаты расцениваем как умеренно положительные. Вместе с тем мы считаем, что существенная часть выручки по-прежнему, как и в 1П24 (57%), приходится на продажу драгоценных металлов. Ее рост выше ожиданий планируем отразить в прогнозах, - пишет эксперт в обзоре. - При этом суть инвестиционного кейса не сильно поменяется, так как это направление низкомаржинальное, а зарабатывающие подразделения "МГКЛ" - ломбарды и ресейл. Мы подтверждаем по бумагам компании рейтинг "покупать".

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