Рынок акций РФ в начале сентября просел перед решением ЦБ РФ по ставке, но продажи ослабли

Рынок акций РФ в первую неделю сентября в очередной раз попытался скорректироваться вверх, однако отскок привел к новой волне сокращения позиций в преддверии ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ РФ (на заседании 13 сентября регулятор может повысить ключевую ставку до 20% с текущих 18% годовых). Индекс МосБиржи опускался в район 2520 пунктов, но завершил неделю выше 2620 пунктов, что говорит об ослаблении распродаж.

В период со 2 по 6 сентября индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 2623,37 пункта, индекс РТС подрос на 0,5% и достиг 920,06 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефти Brent просел до $71,12 за баррель (-7,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 89,82 руб./$1 (-1,36 рубля).

Рынок акций РФ на первых осенних торгах продолжил падение из-за сокращения инвесторами позиции на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в сентябре, сдерживающим фактором выступила стабилизация нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торговался у $77 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал до 2545 пунктов (минимум с начала мая 2023 года), причем однодневный откат индикатора на 4% стал максимальным с сентября 2022 года.

Акционеры "Северстали" (-5,8%) на внеочередном собрании 30 августа одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 руб./акция (отсечка реестра под выплаты - 10 сентября).

Банк России приостановил эмиссию акций ПАО "Группа Позитив" (-4,8%). В компании "Интерфаксу" рассказали, что решение Банка России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором. Речь идет о допэмиссии акций "Группы Позитив", за проведение которой акционеры компании проголосовали на внеочередном собрании в июле (тогда было одобрено размещение дополнительных акций на 7,9% от капитала компании).

Во вторник рынок акций РФ завершил основные торги снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $74 за баррель), индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2525 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-7,2%) и расписками Globaltrans (-6,6%) после дневного коррекционного отскока выше 2600 пунктов.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх, подогретый новостями с проходившего во Владивостоке IX Восточного экономического форума, сдерживающими факторами выступили просевшие сырьевые рынки (подешевели металлы и нефть) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов во главе с расписками Globaltrans (+15,3%) и бумагами ПАО "Сегежа Групп" (+12,3%).

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+11,5%) подписала на ВЭФ с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) соглашение об условиях поставки 238 самолетов в период 2027-2032 годов.

В четверг рынок акций РФ вырос вторые торги подряд на фоне оптимистичных новостей с проходящего ВЭФ и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель), однако темпы роста замедлились в преддверии выходных. Индекс МосБиржи завершил день выше 2620 пунктов после скачка днем выше 2660 пунктов; лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (+24,1%) на корпоративных новостях.

АФК "Система" сообщила о планах увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, о чем сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. По его словам, привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга "Сегежи".

В пятницу рынок акций РФ консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (фьючерс на Brent просел в район $71 за баррель), индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2620 пунктов.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в Штатах в августе выросло на 142 тыс., при прогнозах роста на 160-165 тыс., безработица ожидаемо снизилась до 4,2% с июльского уровня 4,3%.

Локальную поддержку нефти оказали новости, что восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

В период 2-6 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ФСК-Россети" (-10%), "ВИ.РУ" (-10%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-9%); лучше рынка оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (+36%), ПАО "Промомед" (+9%), ПАО "Диасофт" (+8%).

Рынок акций РФ во второй декаде сентября может сохранить негативную динамику на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ и смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 880-940 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".