Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 6 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились.

Активность торгов в секторе отечественных евробондов в начале недели была крайне низкой из-за праздничного дня в США (День труда).

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник продемонстрировали рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых фондовых площадок.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос всего до 47,2 пункта с 46,8 пункта в июле, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более существенное повышение индекса - до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне продолжившегося повышения цен американских казначейских обязательств. Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимум более чем за два года. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Между тем ключевым событием для мировых рынков станет отчет о состоянии рынка труда США в августе, который будет опубликован в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на снижение безработицы до 4,2% с 4,3% в июле, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс. Данные по рынку труда определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. Трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%.

Расстановка сил как на рынке отечественных евробондов, так и в секторе базовых активов 5 сентября не изменилась - российские облигации продолжили колебаться в боковом диапазоне, в то время как US Treasuries сохранили восходящую динамику в ожидании снижения базовой процентной ставки ФРС на заседании в сентябре.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс. В пятницу Минтруда опубликовало августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg. Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе поднялся до 51,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 51,1 пункта. Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в августе увеличилось до 55,7 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI повысился до 54,6 пункта против 54,3 пункта в июле.

В последний день недели ситуация на рынке американских казначейских обязательств осталась под контролем покупателей благодаря публикации данных по рынку труда США за август, в то время как сектор отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в августе на 165 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

Минфин РФ в пятницу сообщил, что запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября N388 (опубликован на сайте ведомства). Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов. Замещение осуществляется на основании волеизъявлений держателей, ему подлежат долговые бумаги лиц, являющихся держателями евробондов РФ на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.

Процедура замещения предусматривает два вариант оферт. Первый вариант предоставляется держателями еврооблигаций РФ в российский депозитарий, в котором у таких держателей открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации, не позднее 18:00 МСК 14 ноября этого года. Если права на еврооблигации РФ учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности замещения евробондов с использованием первого варианта оферты замещение осуществляется через передачу (уступку) держателем замещаемых еврооблигаций всех прав по ним Минфину и последующим переводом (размещением) министерством замещающих еврооблигаций на основании соответствующих волеизъявлений держателей (это второй вариант оферты). Такая оферта предоставляется держателями в "Национальный расчетный депозитарий" на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен приказом министерства, не позднее 18:00 МСК 15 октября 2024 года.

Акцепты оферт и первого, и второго вариантов будут осуществляться Минфином 5 декабря, говорится в сообщении.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,05%, до 71,5% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 9,03% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 1,3% - до 66,85% от номинала (доходность увеличилась на 15 базисных пунктов и составила 9,5% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 38 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,14%, опустившись до 57,27% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,11%, до 71,8% от номинала (их доходность увеличилась на 34 базисных пункта - до 25,33% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю почти на 4%, до 65,3% от номинала (доходность снизилась на 147 базисных пунктов, составив 20,71% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году упали в цене на 1,24% - до 66,93% от номинала (их доходность увеличилась на 39 базисных пунктов, составив 14,56% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,64% - до 66,71% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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