"Финам" повысил рейтинг бумаг Ozon до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг расписок Ozon с "держать" до "покупать", сохранив при этом целевую цену на уровне 3894 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Расписки Ozon за месяц упали на 15%, в моменте опустившись ниже 3000 руб. С пика в июне котировки растеряли 35% на фоне общерыночной коррекции. Инвесторы избавлялись от переоцененных бумаг с непонятными (в части прибыли и дивидендов) перспективами. Однако по текущим ценам расписки выглядят привлекательно. При этом коррекция на рынке пока не окончена, поэтому не исключаем, что бумаги опустятся еще ниже", - пишет эксперт.

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