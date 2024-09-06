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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань - Freedom Finance Global
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06 сентября 2024 года 17:02

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань - Freedom Finance Global

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 88-92,5 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Второй день продолжается резкое ослабление рубля на внебиржевом рынке, - пишет эксперт. - В Банке России связали ослабление рубля с высоким спросом на валюту в августе при одновременном, хотя небольшом, сокращении её предложения. Кроме того, российские экспортёры в августе 2024 года, как и в целом этим летом, не слишком активно продавали валютную выручку. ЦБ РФ подсчитал, что в августе экспортёры продали валюты на общую сумму в $11,9 млрд, что оказалось на 1% ниже, чем в июле. Сокращение предложения валюты, пусть даже небольшое, при одновременном весьма значительном росте спроса на неё вполне закономерно вызвало ослабление рубля ещё в конце августа, и даже налоговый период не смог сдержать падение российской валюты".

Продолжение падения рубля в начале сентября связано, по мнению Мильчаковой, с тем, что Минфин с 6 сентября, как было объявлено раньше, увеличил покупки валюты по бюджетному правилу в 7 раз по сравнению с прошлым месяцем до 8,2 млрд руб. в день.

"Сезонный рост спроса населения на иностранную валюту, на наш взгляд, будет продолжаться в течение сентября, и это наверняка станет фактором дальнейшего ослабления рубля, но, если совет директоров Банка России на следующей неделе примет решение о повышении ключевой ставки хотя бы на 1 процентный пункт, падение рубля может остановиться. Мы ожидаем, что на следующей неделе доллар может колебаться в рамках 88-92,5 руб., евро - в коридоре 98-103 руб., юань - в коридоре 12,2-12,8 руб.", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение сдержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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