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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать"
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06 сентября 2024 года 16:33
"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать" с целевой ценой 950 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 53% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Недавно фешен-ритейлер опубликовал сильные финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Отчетность вышла в рамках наших ожиданий, поэтому мы не видим необходимости изменять целевую цену. Стратегия компании Henderson направлена на дальнейший рост и создание стоимости посредством переоткрытий салонов в новой флагманской концепции, цифровизации и географической экспансии". Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания производит и продает одежду, обувь и парфюм для мужчин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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06 сентября 2024 года 18:33
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.06 сентября 2024 года 14:56
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.06 сентября 2024 года 13:39
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.06 сентября 2024 года 12:01
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