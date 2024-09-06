Рынок акций РФ может продолжить снижение на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может продолжить нисходящее движение и протестировать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи со следующей важной поддержкой на уровне 2483 пункта, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Продажи могут наблюдаться вплоть до заседания ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября, после чего в случае хотя бы незначительного смягчения тона регулятора или сохранения ключевой ставки на уровне 18% нельзя исключать разворота рынка в том числе благодаря дивидендному сезону за первое полугодие по большинству эмитентов (за исключением "Ростелекома", который готовится осуществить выплаты за 2023 год), - пишет эксперт. - На корпоративном "фронте" можно выделить решения акционеров "Яндекса", "ФосАгро" и "Диасофта" по дивидендам, закрытие дивидендного реестра по "Северстали", финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 8М24, операционные результаты "Аэрофлота" за август".

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