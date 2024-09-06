Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Снижение цены нефти, произошедшее в последние недели, было в том числе обусловлено ожиданиями участников рынка по увеличению добычи ОПЕК+ в октябре, а также ожиданиями улучшения ситуации в Ливии, в которой пока что приостановлены отгрузки нефти из портов. Однако страны ОПЕК+ продемонстрировали готовность по проведению мер, стабилизирующих ситуацию на нефтяном рынке, путем смещения срока восстановления добычи нефти на два месяца, и мы не исключаем возможности, что при необходимости ОПЕК+ может принять аналогичное решение в будущем, - пишут эксперты. - Что касается акций нефтегазового сектора, то среди российских эмитентов мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые, на наш взгляд, сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочного инвестора".

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