Рынок акций РФ в четверг сократил темпы коррекционного роста, лидировали бумаги "Сегежа"

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд на фоне оптимистичных новостей с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ) и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель), однако темпы роста замедлились в преддверии выходных. Индекс МосБиржи завершил день выше 2620 пунктов после скачка днем выше 2660 пунктов; лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+24,1%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2621,62 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2662 пункта), индекс РТС - 920,65 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составил 89,7044 руб./$1 (+77,56 копейки).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,4%) намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. "Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%). Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем еще дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

Также подорожали в четверг акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

ВТБ (MOEX: VTBR) сохраняет стремление выплатить дивиденды за 2024 год при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году. ВТБ в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 277,1 млрд рублей и повысил прогноз по таргету на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий в 435 млрд рублей.

Подешевели в четверг акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,7% "префы"), ВТБ (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Как отмечает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, рынок акций РФ в четверг продолжил восходящую коррекционную динамику. Основными причинами возобновления покупок стали фундаментальная дешевизна рынка, его техническая перепроданность, новости ВЭФ и позитивные данные по инфляции. Лидерами роста стали акции лесопромышленной компании Segezha Group на новостях, что материнский холдинг АФК "Система" намерен увеличить свою долю в "Сегеже" в рамках допэмиссии, разрешив тем самым проблему высокого долга компании.

Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2650 пунктов и теперь необходимо наблюдать за поведением котировок вблизи данного уровня - возможно сокращение оптимистичных настроения в преддверии выходных. При развитии отскока следующей технической целью и сопротивлением выступает 2720 пунктов, уровень 20-дневной скользящей средней, полагает Рокотянская.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения, на цены рисковых активов продолжают давить выходившие в последние дни довольно слабые статданные по ведущим странам, увеличившие опасения относительно состояния мировой экономики.

Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне отскока цен на нефть (фьючерс на нефть Brent отыграл $73 за баррель) и новостей с ВЭФ. В частности, президент РФ Владимир Путина завил о том, что рост ВВП РФ в 2024 году, скорее всего, окажется выше прошлогодних 3,6%.

На данном этапе нельзя утверждать, что коррекционный рост получится долгим. Вполне возможно, что ввиду высоких ставок и непростой геополитической обстановки инвесторы предпочтут зафиксировать локальную прибыль. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи смог оттолкнуться вверх от отметки 2512 пунктов, ближайшим сопротивлением выступает уровень 2660 пунктов, полагает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вечером отступил от внутридневных максимумов и ближайших сопротивлений, не показав единой динамики.

Акции "Сегежи Групп" развили начавшийся ранее на неделе коррекционный отскок от минимумов, достигнутых после объявления о проведении допэмиссии для улучшения долговой позиции компании. Кроме того, в четверг стало известно, что АФК "Система" планирует увеличить долю в "Сегеже" в рамках допэмиссии. Бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%) также продолжили восстановление от многомесячных минимумов. Глава Сбербанка Герман Греф в рамках ВЭФ заявил, что банк вместе с властями РФ думает о поддержке компаний угольной отрасли и сегмента удобрений.

Продолжилось снижение акций "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,8%) - компания столкнулась со значительным ростом долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок, что уже отразилось в ее финансовых результатах за I полугодие текущего года. По "РусАгро" (-3,4% ГДР) в четверг можно отметить удовлетворение судом заявления Минсельхоза РФ о приостановке корпоративных прав кипрского владельца агрохолдинга "РусАгро". Продажи в расписках проходят перед приостановкой торгов из-за редомициляции, которую акционеры компании обсудят в пятницу, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг сохранялись осторожные настроения. Пятничный отчет по рынку труда США может определить динамику рынков на ближайшие сессии, а инвесторы пока приостановили покупки, очевидно, опасаясь дальнейшей фиксации прибыли у исторических пиков перед заседанием ФРС. Индексы МосБиржи и РТС в четверг отступили от сопротивлений 2650 пунктов и 935 пунктов, что может предупреждать о рисках скорого разворота вниз и завершения восходящей коррекции. Рублевый индикатор, в частности, снял недавнюю перепроданность и перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу еще может протестировать отметку 2500 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ вошел в зону турбулентности.

"С одной стороны, сейчас идет массовое закрытие среднесрочных "шортов", поскольку рынок достиг обозначенной цели падения 2500-2600 пунктов. С другой, многие пытаются поймать "дно" и начинают среднесрочные покупки, в том числе для усреднения позиций. Однако о развороте говорить рано. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим очень волатильные торги, а вектор движения задаст своими комментариями Банк России 13 сентября, когда примет решение по дальнейшей денежно-кредитной политике", - считает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 снизились на 0,1-0,8%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-0,9%).

Экономика Южной Кореи во втором квартале сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным расчетам Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,5%, по данным Trading Economics.

Производительность труда в США во II квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе поднялся до 51,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 51,1 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

На нефтяном рынке в четверг цены подросли на статистике о резком снижении запасов сырья в США и новостей о планах ОПЕК+ отсрочить увеличение добычи.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $73,2 за баррель (+0,7% и -1,4% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $69,66 за баррель (+0,7% и -1,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня.

Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно одобренному в июне плану, 8 стран-добровольцев ОПЕК+ должны были с октября начать снятие ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки. Так, в октябре добыча должна была увеличиться с 35,612 млн б/с в сентябре до 35,782 млн б/с в октябре. Однако 3 страны допустили превышение объемов добычи в первые 7 месяцев текущего года, которые пообещали компенсировать постепенно до сентября 2025 года. Так, Ирак должен был дополнительно сократить в августе 90 тыс. б/, Казахстан - 49 тыс. б/с (данные за август еще неизвестны). В сентябре компенсация Ирака должна составить 95 тыс. б/с, Казахстана - 28 тыс. б/с. В октябре Ирак должен дополнительно сократить добычу на 95 тыс. б/с, Казахстан - на 265 тыс. б/с, Россия - на 10 тыс. б/с. С учетом этих планов добыча в ОПЕК+ должна была даже снизиться в октябре на 67 тыс. б/с - с 35,49 до 35,42 млн б/с.

Нефть ранее на неделе резко подешевела на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+12,2% и +9,8% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+10,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,5%), бумаги "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+5,9%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+5,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,7% и +6,1% "префы"), ПАО "Хендерсон" (MOEX: HNFG) (+5,7%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5%).

Подешевели акции "М.Видео" (-4,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,5%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,4%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,48 млрд рублей (из них 18,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,62 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 7,11 млрд рублей на акции ПАО "Сегежа Групп").