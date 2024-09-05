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05 сентября 2024 года 19:08

Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 5 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт, подешевев до 71,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 66,86% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 9,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,35% от номинала (доходность - 9,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, до 71,89% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта и составила 25,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 65,22% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 20,73% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день всего на 2 базисных пункта - до 67,27% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 14,41% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2 базисных пункта - до 66,72% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост в ожидании снижения базовой процентной ставки ФРС на заседании в сентябре.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс. В пятницу Минтруда опубликует августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg. Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, а стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным министерства. Эксперты ожидали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе поднялся до 51,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 51,1 пункта. Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в августе увеличилось до 55,7 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI повысился до 54,6 пункта против 54,3 пункта в июле.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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