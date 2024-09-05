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05 сентября 2024 года 18:30
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на пятницу составляет 2550-2650 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на пятницу составляет 2550-2650 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "5 сентября российский фондовый рынок начал торги в "зелёной зоне" и до самого вечера продолжал расти. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,52%, вернувшись к значению в 2600 пунктов и превысив его, а валютный индекс РТС вырос на 0,64%,- пишет эксперт. - Выступление президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в ходе которого президент заявил о том, что рост российской экономики в 2024 году будет не ниже прошлогодних темпов роста, воодушевил биржевых "быков" на покупки российских акций. Заявления топ-менеджеров ряда крупных корпораций, сделанные в ходе форума, также создали позитивный фон для роста рынка акций". Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Сегежи" (+18,6%) - причину аналитик видит в комментариях руководства акционера компании АФК "Система" относительно готовности участвовать в планируемой допэмиссии в целях докапитализации "Сегежи" и погашения её задолженности. "Лидерами понижения оказались депозитарные расписки "РусАгро" (-2,6%), возможно, в связи с тем, что по решению суда с сегодняшнего дня фактически началась принудительная редомициляция в Россию активов кипрского владельца компании", - допускает Мильчакова. Эксперт инвесткомпании ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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