Рубль днем активно корректируется вверх в паре с юанем после обновления минимумов с середины апреля в ходе предыдущих торгов

Москва. 5 сентября. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль активно корректируется вверх после того, как в ходе предыдущих торгов обновил к нему минимальные отметки с середины апреля. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,5 руб., что на 18,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 41 копейку, до 89,35 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 38 копеек, до 98,6 руб./EUR1.

"Рубль в среду слабел, особенно активно против юаня, и в моменте курс пары "юань-рубль" достигал 12,9 руб./юань. Дополнительное давление на рубль мог оказать анонс сентябрьских объемов операций по бюджетному правилу, по которым чистые продажи юаней должны будут сильно упасть. Сегодня курс пары "юань-рубль" коррекционно снизился к 12,47 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Официально операции в новом, сокращенном, объеме начнутся только завтра, и в четверг курс, вероятно, останется вблизи 12,4-12,6 руб./юань", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На валютной секции Московской биржи в среду пара "юань-рубль" выросла сразу на 4,7%, в результате чего китайская валюта поднялась до 12,69 рубля. Давление на рубль оказывало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. Сегодня рубль восстанавливается на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. В результате, пара "юань-рубль" может протестировать поддержку на уровне 12,5 руб./юань. В случае пробоя данной поддержки и возвращения пары в диапазон 12 - 12,5 руб./юань будет дан сигнал в пользу возможного дальнейшего восстановления национальной валюты", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд рублей, расходы - 38 трлн 499,0 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июле составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июле 2024 года на уровне 1 трлн 362 млрд рублей.

Корректировка этого показателя произошла в основном в результате пересмотра в сторону уменьшения суммы расходов. По данным Казначейства, они составили 20 трлн 851,4 млрд рублей, предварительно Минфин оценивал их в размере 21 трлн 109 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 19 трлн 753,1 млрд рублей.

Рост ВВП РФ в 2024 году скорее всего окажется выше, чем в 2023 году (3,6%), заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. "В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво", - сказал президент.

В 2023 году, по данным Росстата, ВВП РФ вырос на 3,6%. В I полугодии 2024 года рост экономики составил 4,6%.

"Это хорошие для нашей экономики показатели (темпы роста в I полугодии - ИФ). Я думаю, что коррекция к концу года будет (в сторону замедления годовых темпов роста - ИФ), но в целом мы можем рассчитывать, как минимум, на повторение прошлого года, а скорее всего рост будет больше", - заявил Путин.

Как сообщалось, Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что ожидает роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9% (скорее всего это и будет новым прогнозом правительства). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,6%, в 2025 году - на 1,9%.

Банк России может увеличить предложение по валютным свопам в юанях для улучшения ситуации с ликвидностью, считает глава банка ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "В принципе, я думаю, ЦБ может сделать, понимает, наверное, необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его мнению, для решения этой задачи необходимо активнее работать с экспортерами. "Торговля с Китаем должна, по сути своей, наверное, переводиться как бы на систему такого клиринга. Не обязательно, может быть, в виде клиринга, может быть, в виде расчетов. Но по большому счету довольно сбалансированная торговля, поэтому по идее количества полученных юаней от реализации экспорта должно хватать на то, чтобы обеспечить импортеров, которые за рубли купят и на эти деньги ввезут продукцию сюда. Это задача, которая, я думаю, что может быть вполне решена, и даже не только банками", - сказал глава ВТБ.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день - в январе 2023 года с целью помочь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам.

Кроме того, данный инструмент направлен на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 3 сентября. В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, 4 сентября - 29,2 млрд юаней, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг, рынок ждет данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 7,4 млн баррелей. Такое падение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в 18:00 мск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,14 за баррель, что на 0,64% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,46%, до $69,51 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на минимуме с 2023 года, в то время как цена WTI опустилась ниже $70 за баррель впервые с декабря.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказывают ожидания, что страны ОПЕК+ отложат планировавшееся увеличение добычи нефти. Альянс собирался частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября, однако в условиях падения цен на нефть может перенести эти планы на более позднее время, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.