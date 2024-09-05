.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
.
05 сентября 2024 года 14:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 286 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "Акции "НЛМК" отскочили от достигнутого в начале недели минимума с марта 2023 года 123,82 руб., - констатирует эксперт. - В конце августа компания отчиталась о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии текущего года в размере 81,6 млрд руб. против прибыли 91,7 млрд руб. годом ранее. Финансовые результаты компании мы считаем нейтральными, но подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам с целевой ценой 286 руб. Вероятность выплаты полугодовых дивидендов "НЛМК" на наш взгляд невысокая, но все же рынок не исключает подобного сценария". По прогнозам аналитика, при медвежьем сценарии дальнейшего падения рынка бумаги "НЛМК" в ближайшие недели могут продолжить движение в район 100 руб., в то время как общерыночный отскок в дополнение к дивидендам позволили бы покупателям отвоевать часть утерянных в последние месяцы позиций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 сентября 2024 года 19:55
Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд на фоне оптимистичных новостей с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ) и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель), однако темпы роста замедлились в преддверии выходных. Индекс МосБиржи завершил день выше 2620 пунктов после скачка днем выше 2660 пунктов; лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+24,1%) на корпоративных новостях. читать дальше
.05 сентября 2024 года 19:22
Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем, скорректировался вверх после сильного падения на предыдущих торгах
Москва. 5 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос в рамках коррекции после того, как в ходе предыдущих торгов обновил в паре с ним минимальные отметки с середины апреля. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,499 руб., что на 19,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.05 сентября 2024 года 19:08
Москва. 5 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.05 сентября 2024 года 18:30
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на пятницу составляет 2550-2650 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на пятницу составляет 2550-2650 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "5 сентября российский фондовый рынок начал торги в "зелёной зоне" и до самого вечера продолжал расти. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,52%,... читать дальше
.05 сентября 2024 года 17:06
Переезд и расконсервация дивидендов усилят привлекательность акций "РусАгро", говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "5 сентября суд удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc. Решение суда позволяет распределить... читать дальше
.05 сентября 2024 года 16:35
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5460-5550 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как умеренно негативный и ожидаем повышенную волатильность... читать дальше
.05 сентября 2024 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% в сентябре, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, годовая инфляция ко 2 сентября осталась вблизи 9% г/г, лишь немного замедлившись. - отмечают аналитики банка. - Месячные... читать дальше
.05 сентября 2024 года 15:43
Рубль днем активно корректируется вверх в паре с юанем после обновления минимумов с середины апреля в ходе предыдущих торгов
Москва. 5 сентября. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль активно корректируется вверх после того, как в ходе предыдущих торгов обновил к нему минимальные отметки с середины апреля. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,5 руб., что на 18,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.05 сентября 2024 года 15:23
Существенный рост рынка акций РФ маловероятен до заседания ЦБ по ставке 13 сентября, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи за два дня смог вернуться к отметке 2650 пунктов после падения до годовых минимумов, - отмечает эксперт. - Безусловным лидером стали акции... читать дальше
.05 сентября 2024 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 12,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 17,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд аналитиков, фактором... читать дальше
.05 сентября 2024 года 13:44
Текущий рост российских фондовых индексов может оказаться недолгим, инвесторы могут зафиксировать прибыль виду высоких ставок и непростой геополитической обстановки, считает аналитик "Финама" Саид Керимханов. "Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне повышения цен на нефть. Кроме того,... читать дальше
.05 сентября 2024 года 13:08
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 1500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков брокера. Арбитражный суд Московской области на заседании в четверг удовлетворил заявление Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc (Кипр), которая является... читать дальше
.05 сентября 2024 года 12:29
Технически актуальный уровень сопротивления для цены на золото вновь находится на $2530/унц. - "Финам"
Технически актуальный уровень сопротивления для котировок золота вновь находится на отметке $2530 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "В четверг будут опубликованы сразу несколько важных макроэкономических показателей, в том числе данные по Nonfarm от... читать дальше
.05 сентября 2024 года 11:51
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Александры Прытковой. Эксперт отмечает следующие факторы: - Результаты 1П24 оказались выше ожиданий. Во 2П24 поддержку доходам окажет восстановление... читать дальше
.05 сентября 2024 года 11:51
Рост рынка акций РФ сменился консолидацией у 2620п по индексу МосБиржи, бумаги "Сегежи" подскочили более чем на 20%
Москва. 5 сентября. Рост рынка акций РФ утром в четверг, подогретый со среды позитивными новостями с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ), приостановился на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и отсутствия свежих идей. Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2620 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Сегежа групп" (+22,2%) на корпоративных новостях. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.