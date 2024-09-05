Текущий рост индексов Мосбиржи и РТС может оказаться недолгим - "Финам"

Текущий рост российских фондовых индексов может оказаться недолгим, инвесторы могут зафиксировать прибыль виду высоких ставок и непростой геополитической обстановки, считает аналитик "Финама" Саид Керимханов.

"Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне повышения цен на нефть. Кроме того, отечественные акции продолжают поддерживать новости с Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), в частности, заявление президента Владимира Путина о том, что рост ВВП РФ в 2024 году, скорее всего, окажется выше прошлогодних 3,6%. Индекс Мосбиржи к середине дня окреп на 1,27%, а долларовый РТС - на 1,27%. Однако на данном этапе нельзя утверждать, что рост получится долгим. Вполне возможно, что ввиду высоких ставок и непростой геополитической обстановки инвесторы просто зафиксируют прибыль недалеко от текущей отметки, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от отметки 2512 пунктов и продолжает подъем выше 2640 пунктов, где, вероятно, найдет сопротивление на уровне 2660 пунктов".

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