Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца.

Глава Аэрофлота, принимающий участие в ВЭФ-2024, заявил, что текущий год компания завершит, скорее всего, с прибылью, что даст возможность выплатить дивиденды, отмечает эксперт. Однако окончательное решение правительство, основной акционер авиаперевозчика, примет с учетом плана капзатрат и финансовых итогов года. Кроме того, обращает внимание аналитик банка, эмитент повысил прогноз по перевозкам на 2024 год с 53 до 55 млн пассажиров.

"Несмотря на повышение годового прогноза по перевозкам на 3,8%, "Аэрофлот" по-прежнему предполагает заметное замедление роста - с 20,1% г/г в 1П24 до 11,4% г/г во 2П24. По нашей оценке, компания до конца 2024 года останется с отрицательным собственным капиталом, поэтому мы не включаем в модель выплату дивидендов. Если же правительство санкционирует выплату с коэффициентом около 50% по отношению к FCF (после уплаты процентов), то размер годовых дивидендов составит 6-7 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12-14% по текущим котировкам, - указывает Тайц в обзоре. - Новости, по нашему мнению, должны положительно повлиять на отношение инвесторов к эмитенту, однако среднесрочные перспективы роста вызывают у нас сомнения, наш рейтинг по акциям "Аэрофлота" - "держать".

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