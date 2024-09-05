Котировки ОФЗ продолжат рост на торгах в четверг - ПСБ

Восстановление котировок рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжится в течение торговой сессии четверга на обнадеживающих данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок госбумаг в среду показал существенный отскок - доходность индекса RGBI снизилась на 12 б.п. (до 16,76% годовых). Драйвером для коррекции после непрерывного снижения котировок ОФЗ с середины августа выступили комментарии аналитиков Банка России, которые отметили, что замедление роста экономической активности и потребкредитования создают предпосылки уменьшения перегрева экономики, - пишет эксперт в обзоре. - Ожидаем, что коррекционный рост цены бумаг продолжится - инфляция начала демонстрировать разворот после долгой стабилизации на уровне 9%. Так, по недельным данным на 2 сентября Росстат зафиксировал снижение цен на 0,02%, а годовая инфляция замедлилась до 8,9%. Полагаем, что ЦБ может подождать с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики. Вместе с тем риски повышения ставки до конца 2024 года сохраняются, в результате чего полагаться на устойчивый разворот денежно-кредитной политики и рынка ОФЗ, на наш взгляд, преждевременно" .

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