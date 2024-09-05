Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи еврозоны в июле;

- занятость в частном секторе США в августе от ADP;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI и ISM;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- Восточный экономический форум (ВЭФ-2024).

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