Значение Nikkei 225 уменьшилось на 1%

Уолл-стрит в среду закрылась без единой динамики. Фондовые индексы Азии снижаются на торгах в четверг за исключением австралийского. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американский фондовый индекс Dow Jones слабо вырос в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились, участники рынка оценивали статданные и новости крупных компаний.

Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимум более чем за два года.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Тем временем в США число открытых вакансий в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, упав до минимума с января 2021 года, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Между тем опубликованный в среду отчет Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономическая активность в девяти из 12 регионов Соединенных Штатов оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа.

В предыдущем периоде таких округов было пять. Оставшиеся три округа сообщили о слабом (slight) росте экономической активности, отмечается в обзоре.

Акции Ciena Corp. (SPB: CIEN) подешевели на 0,8%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале, однако выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree (SPB: DLTR) во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль примерно на треть, несмотря на незначительный рост выручки. Капитализация компании рухнула на 22%.

Цена бумаг Hormel Foods (SPB: HRL) снизилась на 6,5% после того, как американская продовольственная компания в третьем финквартале увеличила чистую прибыль, однако сократила выручку и ухудшила годовой прогноз для этого показателя.

Рыночная стоимость ритейлера спортивных товаров Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) опустилась на 5%, хотя во втором квартале 2024 финансового года компания увеличила чистую прибыль почти в полтора раза, сильнее прогноза экспертов.

Котировки бумаг Nordstrom Inc. (SPB: JWN) уменьшились на 0,1%. Семья основателей американской сети универмагов при поддержке мексиканского ритейлера El Puerto de Liverpool направила официальное предложение о выкупе всех акций компании, оценив её стоимость в $3,8 млрд.

Капитализация Lyft Inc. (SPB: LYFT) опустилась на 0,1%. Компания сообщила о планах сократить штат примерно на 1%, или на 30 человек, и продать часть активов в сфере проката самокатов и велосипедов.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,7% после падения почти на 10% днем ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% и составил 40974,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 5520,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 17084,3 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает только австралийский рынок.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 МСК уменьшилось на 1%.

Лидерами снижения котировок выступают акции Sharp и Fast Retailing, цена которых упала на 4,7% и 3,9% соответственно.

Кроме того, дешевеют акции технологических компаний, включая Renesas Electronics (-4,1%), Lasertec Corp. (-3,5%), Tokyo Electron (-3,3%), Advantest (-3,2%).

Наиболее значительный подъем демонстрируют бумаги Mitsubishi Logistics (+5,6%), которая предоставляет складские и транспортные услуги.

Средний размер заработной платы в Японии в июле подскочил на 3,6% в годовом выражении, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,1%.

Эти данные усилили ожидания, что Банк Японии снова повысит процентные ставки до конца текущего года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Локомотивами снижения на Гонконгской фондовой бирже являются акции нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: 857), подешевевшие на 6,7% и 4,2% соответственно.

Также уменьшилась стоимость фармацевтической Sinopharm Group Co. - на 2%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,8% и 2% соответственно, интернет-компании Baidu - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 1,6%.

Между тем растут котировки бумаг разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,6%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 МСК уменьшилось на 0,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 0,9%, сталелитейной Posco - на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным расчетам Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года.

По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,8%.

Помимо этого, дорожают акции банков, включая National Australia Bank и Westpac Banking - на 1,5%, Macquarie - на 1,6%, ANZ - на 2,2%, Commonwealth Bank - на 0,9%.

Цены на нефть повышаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в 18:00 мск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $72,96 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,05 (1,4%), до $72,7 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,14 (1,6%), до $69,2 за баррель, самого низкого значения с декабря.

Нефть резко подешевела с начала этой неделе на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. Как Brent, так и WTI, потеряли в цене более 5% с начала этой недели.

"Поскольку перспективы роста спроса являются неопределенными, и существенные перебои в поставках кажутся маловероятными, все внимание теперь направлено на действия ОПЕК+", - отмечает главный аналитик Rystad Energy Светлана Третьякова.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около уровня в $70 за баррель.

В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около $60 за баррель, приводит мнение экспертов Citi Market Watch.