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05 сентября 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones слабо вырос в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились, участники рынка оценивали статданные и новости крупных компаний. Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд. Это максимум более чем за два года. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Тем временем число открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, упав до минимума с января 2021 года, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Между тем опубликованный в среду отчет Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономическая активность в девяти из 12 регионов Соединенных Штатов оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа. В предыдущем периоде таких округов было пять. Оставшиеся три округа сообщили о слабом (slight) росте экономической активности, отмечается в обзоре.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает только австралийский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 мск снизилось на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США. Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в 18:00 мск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73 за баррель, что на 0,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,4%, до $72,7 за баррель, минимума с июня 2023 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 0,43%, до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,6%, до $69,2 за баррель, самого низкого значения с декабря.

Нефть резко подешевела с начала этой недели на сигналах ослабления экономической активности в США и Китае, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны. Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. Как Brent, так и WTI потеряли в цене более 5% с начала этой недели.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около уровня в $70 за баррель. В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около $60 за баррель, приводит мнение экспертов Citi Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 сентября выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,903 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,899 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 103,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 913,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,76%), "РЖД-28" (+0,75%) и "ДОМ.РФ-001P-12R" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,58%), "АФК Система-1Р-11" (-0,46%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии П02-01 объемом 27 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Спред установлен в размере 175 базисных пунктов.

ООО "АСПЭК-Домстрой" 6 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные, выставлена оферта через 1,25 года с начала обращения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Балтийский лизинг" увеличил объем выпуска 3-летних облигаций серии БО-П12 с "не менее 3 млрд рублей" до 7,5 млрд рублей. Компания установила величину спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 230 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на спред. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 11 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Ориентир премии - не выше 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) 17 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-П02 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Микрофинансовая компания "Т-Финанс" 17 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Ориентир премии - 275-300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) контроля над эмитентом. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ГПБ финанс" планирует 19 сентября с 10:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01Р с call-опционом через 2 года объемом не более 30 млрд рублей. Купоны будут полугодовыми и переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей, выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей.

ООО "ВИС финанс" в середине сентября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Купоны будут квартальными и переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Ростелеком" установило ставки 17-20 купонов облигаций серии 001Р-01R на уровне 19,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставки 1-6-го купонов составили 9,2% годовых, ставки 7-16-го купонов - 7,3% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 32-37-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 18,2% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 16,9% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 18,01% годовых, ставку 12-го купона облигаций 001Р-28R - на уровне 19,07% годовых. Компания разместила выпуск 001Б-07 в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона составила 7,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов установлены в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бондам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены call-опционы. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. РЖД разместили 7-летние бонды 001Р-28R с переменными купонами объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к среднему значению RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых, купоны ежемесячные.

МФК "МигКредит" выкупила в рамках оферты 40 тыс. 379 облигаций серии 002MC-02 по цене 100% от номинала, что составляет 20,2% выпуска. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 16,75% годовых до исполненной оферты. Ставку 13-24-го купонов до следующей оферты через год (в сентябре 2025 года) компания установила на уровне 22,5% годовых. По выпуску начиная с 13-го купона начнется амортизация: ежемесячно будет выплачиваться по 4% от номинала вплоть до погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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