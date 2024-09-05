Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Верхняя часть данного диапазона выглядит наиболее вероятным и сильным уровнем сопротивления, который будет сложно преодолеть в ближайшие дни. Настроения на рынке в среду улучшились, но новых позитивных вводных не появилось. До заседания ЦБ РФ в следующую пятницу (13 сентября) мы пока не ожидаем увидеть индекс Мосбиржи значительно выше текущих отметок", - пишет эксперт в комментарии.

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