Возможна пауза в действиях ЦБР по ставке в сентябре - ПСБ

Возможна пауза в действиях Банка России по ключевой ставке по итогам заседания в сентябре текущего года, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Повышение ставки на 100 базисных пунктов чрезмерно слабый шаг в случае, если инфляционные риски не будут снижаться", - отмечает эксперт в комментарии.

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