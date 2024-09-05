Текущей целью "быков" может быть уровень 2650п по индексу Мосбиржи - БКС Экспресс

Текущей целью "быков" на четверг может быть уровень сопротивления на 2650 пунктах по индексу Мосбиржи, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи нарушил традиции последних дней - годовой минимум не был обновлен, резко пошли вверх. По итогам "вечерки" бенчмарк прибавил около 4%, закрытие выше 2622 пунктов. На рынке не было упавших бумаг из состава индекса. Технически по инерции в четверг можем быть еще выше - очевидная цель "быков" расположена на сопротивлении 2650 пунктов", - отмечает эксперт в обзоре.

"ЦБ РФ в среду подтвердил наши догадки на счет основного фактора сильного давления на рынок и причин колоссального обвала акций - это нерезиденты, осуществляющие перевод российских бумаг с внешнего контура и продающие у нас. А факторы жесткой денежно-кре4дитной политики регулятора и острой геополитики лишь усиливали общую нервозность, но никак не могли привести к такому биржевому коллапсу. Теперь это всем очевидно, и пора что-то делать, - пишет Зельцер. - Говорить о глобальном развороте рынка пока рано. Нужно подтверждение как регуляторного характера в части ликвидации лазеек для недружественных нерезидентов, так и в техническом сломе негативной формации индекса. Динамическая линия среднесрочного нисходящего тренда опускается в область 2750 пунктов. И пока все, что ниже - вольготная область "медведей". Удастся прорваться выше - тогда зафиксируем разворот и будем ждать возврата индекса Мосбиржи на 3000 пунктов".

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