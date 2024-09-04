Возможно снижение котировок нефти Brent в сентябре до $70-72/барр. - Freedom Finance Global

Возможно снижение котировок нефти Brent в сентябре до $70-72 за баррель, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Баррель нефти сорта Brent подешевел в среду на 0,9% до $73,08, но дальше вниз его цена не пошла, - констатирует эксперт. - Поводом для обвала цены на нефть, произошедшего вчера и сегодня рано утром, стало, скорее всего, заявление Саудовской Аравии о снижении в сентябре отпускных цен на нефть для азиатских клиентов, хотя в августе госкорпорация Saudi Aramco не снижала, а наоборот, повышала отпускные цены. Однако падение цены нефти приостановилось, когда агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что в ОПЕК+ в настоящее время обсуждается вопрос об отсрочке увеличения добычи нефти странами альянса, ранее запланированного на октябрь текущего года".

Мировые рынки ожидают профицита нефти из-за опасений рецессии в США, снижения спроса на нефть в целом в странах "большой семёрки" и скорого увеличения предложения нефти странами ОПЕК+, отмечает Мильчакова. Кроме того, достижение согласия по отдельным вопросам внутренней экономической политики между противостоящими друг другу политическими силами в Ливии также начинает вызывать у нефтяного рынка опасения относительно увеличения добычи и экспорта нефти в этой стране, что увеличит профицит на рынке.

"Мы по-прежнему считаем, что дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть, прежде всего, соотношения спроса и предложения на рынке, а также от политики ОПЕК+, поскольку обвалы цен на нефть в августе и начале сентября уже являются прозрачным намёком на то, что рынок разбалансирован, - указывает аналитик инвесткомпании. - Мы ожидаем, что в сентябре возможна просадка цены Brent до $70-72 за баррель, но не ниже $70, поскольку именно на этом уровне ключевые игроки нефтяного рынка, такие, как Саудовская Аравия, балансируют свой бюджет. При обвале цены до $70 за баррель мы ожидаем чрезвычайных мер по стабилизации рынка со стороны ОПЕК+, который может изменить параметры добычи нефти в сторону дальнейшего сокращения".

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